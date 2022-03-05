Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ из-за "Операции Z" на Украине

В ведомстве сообщили о начале работы с субъектами, а также о принятии антикризисных мер, отметив твёрдое ощущение, что экзамен в таких условиях сможет пройти.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов отменять единый государственный экзамен (ЕГЭ) на фоне ситуации на Украине, где сейчас проходит российская спецоперация.

"Пока об отмене ЕГЭ речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твёрдое ощущение, что экзамен мы провести сможем", — заявил Музаев на заседании комиссии "Единой России" по образованию и науке.