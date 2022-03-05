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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 10:39

Непряева досрочно стала победительницей общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Обложка © ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

Обложка © ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

До этого FIS отстранила российских спортсменов, включая лыжников, до завершения текущего сезона.

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. Соперницы потеряли даже теоретические шансы догнать её.

Это стало известно после субботнего масс-старта классическим стилем на дистанции 30 километров на этапе в норвежской столице Осло. Победу в гонке одержала хозяйка трассы Тереза Йохауг, завершающая карьеру по окончании нынешнего сезона.

Непряева, не принимавшая участие в соревнованиях, сохранила на своём счету 973 очка. У занимающей второе место шведки Эббы Андерссон 732 балла. За оставшиеся до конца сезона две гонки этот отрыв преодолеть невозможно даже теоретически.

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Непряева выиграла "Большой хрустальный глобус" впервые в карьере. По ходу сезона она выиграла многодневку "Тур де ски" и стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона.

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Роман Фейгин
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