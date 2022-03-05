Непряева досрочно стала победительницей общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

До этого FIS отстранила российских спортсменов, включая лыжников, до завершения текущего сезона.

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. Соперницы потеряли даже теоретические шансы догнать её.

Это стало известно после субботнего масс-старта классическим стилем на дистанции 30 километров на этапе в норвежской столице Осло. Победу в гонке одержала хозяйка трассы Тереза Йохауг, завершающая карьеру по окончании нынешнего сезона.

Непряева, не принимавшая участие в соревнованиях, сохранила на своём счету 973 очка. У занимающей второе место шведки Эббы Андерссон 732 балла. За оставшиеся до конца сезона две гонки этот отрыв преодолеть невозможно даже теоретически.