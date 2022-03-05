Непряева досрочно стала победительницей общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
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До этого FIS отстранила российских спортсменов, включая лыжников, до завершения текущего сезона.
Российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. Соперницы потеряли даже теоретические шансы догнать её.
Это стало известно после субботнего масс-старта классическим стилем на дистанции 30 километров на этапе в норвежской столице Осло. Победу в гонке одержала хозяйка трассы Тереза Йохауг, завершающая карьеру по окончании нынешнего сезона.
Непряева, не принимавшая участие в соревнованиях, сохранила на своём счету 973 очка. У занимающей второе место шведки Эббы Андерссон 732 балла. За оставшиеся до конца сезона две гонки этот отрыв преодолеть невозможно даже теоретически.
Непряева выиграла "Большой хрустальный глобус" впервые в карьере. По ходу сезона она выиграла многодневку "Тур де ски" и стала олимпийской чемпионкой в эстафете.