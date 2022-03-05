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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 10:37
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Басурин: Силы ДНР вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении

По его словам, украинские военные минируют территорию и жилые дома, что осложняет продвижение сил Народной милиции.

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении, поведало Донецкое агентство новостей.

"Мы вышли к своим границам, в том числе на волновахском направлении", — отметил Басурин, подчеркнув, что украинские военные активно минируют территорию и жилые дома, что осложняет продвижение сил Народной милиции ДНР.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.


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© ТАСС / Валентин Спринчак

Виктория Дитрих
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