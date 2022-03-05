Басурин: Силы ДНР вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении
По его словам, украинские военные минируют территорию и жилые дома, что осложняет продвижение сил Народной милиции.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении, поведало Донецкое агентство новостей.
"Мы вышли к своим границам, в том числе на волновахском направлении", — отметил Басурин, подчеркнув, что украинские военные активно минируют территорию и жилые дома, что осложняет продвижение сил Народной милиции ДНР.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
© ТАСС / Валентин Спринчак