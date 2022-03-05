Песков: Россия должна реагировать на экономический бандитизм других стран
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса со стороны Запада последовали санкции против РФ.
Экономический бандитизм со стороны других государств требует от России соответствующей реакции. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты "Коммерсант" о подготовке российскими властями плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.
"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция", — отметил представитель Кремля.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали санкции против РФ, из-за этого многие компании стали уходить с российского рынка.
ТАСС / Михаил Джапаридзе