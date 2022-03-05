В ФРГ не видят трудностей с обслуживанием "Северного потока – 2" после его замораживания

Немецкие власти ссылаются на полученные ещё в 2021 году сертификаты испытаний, которые подтверждают герметичность всей линии.

В Германии не считают обслуживание "Северного потока – 2" рискованным даже в случае неплатёжеспособности эксплуатирующей компании. В частности, это касается участка газопровода, который находится в немецких территориальных водах, и станции по приёму в Лубмине. Об этом пишет DPA.

По данным издания, немецкие власти полагают, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно", потому как с прошлого года есть все действующие сертификаты испытаний, подтверждающие герметичность и прочность всей линии.