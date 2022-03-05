В ФРГ не видят трудностей с обслуживанием "Северного потока – 2" после его замораживания
Немецкие власти ссылаются на полученные ещё в 2021 году сертификаты испытаний, которые подтверждают герметичность всей линии.
В Германии не считают обслуживание "Северного потока – 2" рискованным даже в случае неплатёжеспособности эксплуатирующей компании. В частности, это касается участка газопровода, который находится в немецких территориальных водах, и станции по приёму в Лубмине. Об этом пишет DPA.
По данным издания, немецкие власти полагают, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно", потому как с прошлого года есть все действующие сертификаты испытаний, подтверждающие герметичность и прочность всей линии.
Компания Gascade GmbH, обслуживающая станцию в Лубмине, также подтвердила изданию, что сейчас полностью обеспечивают её "эксплуатационно-безопасное состояние".
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
ТАСС / EPA / PHILIPP SCHMIDLI