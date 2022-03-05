Песков рассказал о каналах диалога России и США на фоне "Операции Z"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет с Вашингтоном определённые каналы диалога на фоне текущей геополитической обстановки.

"С США сохраняются определённые каналы диалога", — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о нынешнем уровне отношений двух стран на фоне последних событий на Украине и санкционного давления на Москву.