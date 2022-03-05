Песков рассказал о каналах диалога России и США на фоне "Операции Z"
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о нынешнем уровне отношений двух стран из-за последних событий на Украине и санкционного давления на Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет с Вашингтоном определённые каналы диалога на фоне текущей геополитической обстановки.
"С США сохраняются определённые каналы диалога", — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о нынешнем уровне отношений двух стран на фоне последних событий на Украине и санкционного давления на Москву.
Ранее Песков заявил, что нового разговора Путина и Байдена пока в планах нет. Представитель Кремля также отметил, что назвать США сейчас партнёрами сложно "при всём желании". При этом диалоги являются хорошей возможностью довести аргументацию.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.