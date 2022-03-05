Песков рассказал о планировании мер по поддержке российской экономики в условиях санкций

Представитель Кремля констатировал, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер.

Планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, а консультации правительства с президентом Владимиром Путиным по этому вопросу происходят ежедневно. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства. Разумеется, идут регулярные, ежедневные консультации и с президентом", — сказал он.