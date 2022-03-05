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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 10:17
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Песков рассказал о планировании мер по поддержке российской экономики в условиях санкций

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Представитель Кремля констатировал, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер.

Планы по поддержке российской экономики в условиях санкций сейчас верстаются, а консультации правительства с президентом Владимиром Путиным по этому вопросу происходят ежедневно. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства. Разумеется, идут регулярные, ежедневные консультации и с президентом", — сказал он.

Представитель Кремля констатировал, что ситуация в экономике сейчас экстраординарная, и она требует экстраординарных мер.

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Как западный бизнес высек сам себя и идёт к банкротству из-за антироссийских санкций

Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Кроме того, из России ушли многие мировые бренды, некоторые оговорились, что приостанавливают работу на время. Госдума в ответ приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. А президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против Запада. Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов.

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Алексей Берковиц
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