"Он не актёр": Песков ответил на просьбу чаще показывать видео телефонных переговоров Путина

Президент России Владимир Путин — не актёр и не любит, когда ему мешают в ходе важных разговоров с коллегами, сказал представитель российского лидера на вопрос "Почему редко показывают Путина во время телефонных переговоров?" и просьбу показывать такие кадры чаще.