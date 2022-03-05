"Он не актёр": Песков ответил на просьбу чаще показывать видео телефонных переговоров Путина
Представитель Кремля напомнил, что Путин занимает пост главы государства, но пообещал учесть призыв журналистов.
Путин в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин — не актёр и не любит, когда ему мешают в ходе важных разговоров с коллегами, сказал представитель российского лидера на вопрос "Почему редко показывают Путина во время телефонных переговоров?" и просьбу показывать такие кадры чаще.
"Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что всё-таки Путин не актёр. Президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведёт важные международные переговоры по телефону", — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и проинформировал его о военной спецоперации на востоке Украины. Она началась 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.