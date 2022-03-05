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5 марта, 10:21
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"Он не актёр": Песков ответил на просьбу чаще показывать видео телефонных переговоров Путина

Представитель Кремля напомнил, что Путин занимает пост главы государства, но пообещал учесть призыв журналистов.

<p>Путин в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом © Kremlin.ru</p>

Путин в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин — не актёр и не любит, когда ему мешают в ходе важных разговоров с коллегами, сказал представитель российского лидера на вопрос "Почему редко показывают Путина во время телефонных переговоров?" и просьбу показывать такие кадры чаще.

"Мы обязательно постараемся больше показывать. Но дело в том, что всё-таки Путин не актёр. Президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведёт важные международные переговоры по телефону", — объяснил официальный представитель Кремля.

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Макрон по телефону обсудил с Путиным гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине

Ранее Путин провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и проинформировал его о военной спецоперации на востоке Украины. Она началась 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Тем не менее Владимир Зеленский ввёл военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Андрей Бражников

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