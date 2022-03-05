Песков анонсировал совещание Путина по экономике на следующей неделе

А ранее пресс-секретарь заявлял, что праздники для главы государства будут рабочими, поскольку сейчас нет времени отдыхать.

"Совещания планируются. Они будут, мы будем вас информировать", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента на следующей неделе переговоры с правительством или другие встречи по теме ситуации в экономике.