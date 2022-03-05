Песков анонсировал совещание Путина по экономике на следующей неделе
А ранее пресс-секретарь заявлял, что праздники для главы государства будут рабочими, поскольку сейчас нет времени отдыхать.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился планами президента России Владимира Путина провести совещание по ситуации в экономике.
"Совещания планируются. Они будут, мы будем вас информировать", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента на следующей неделе переговоры с правительством или другие встречи по теме ситуации в экономике.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.