"Мир слишком большой": Песков заявил о неспособности Европы и США изолировать Россию

Представитель Кремля выразил надежду на то, что рано или поздно позиция Москвы всё-таки будет осознана странами ЕС и НАТО.

Введённые санкции и ограничения ряда стран Европы или США не смогут обеспечить изоляцию такой страны, как Россия, убеждён пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть отказ от отношений, свёртывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония и ряд других. Но это не означает изоляции России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия", — подчеркнул представитель Кремля.