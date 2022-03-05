"Мир слишком большой": Песков заявил о неспособности Европы и США изолировать Россию
Представитель Кремля выразил надежду на то, что рано или поздно позиция Москвы всё-таки будет осознана странами ЕС и НАТО.
Введённые санкции и ограничения ряда стран Европы или США не смогут обеспечить изоляцию такой страны, как Россия, убеждён пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, есть отказ от отношений, свёртывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония и ряд других. Но это не означает изоляции России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков выразил надежду на то, что рано или поздно позиция Москвы всё-таки будет осознана странами ЕС и НАТО, которые в настоящее время занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.