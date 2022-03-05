Песков объяснил отказ НАТО от прямого военного участия в событиях на Украине
Также он сообщил, что Кремль не намерен комментировать критику Зеленского в адрес Запада из-за ответа на призыв ввести режим закрытого неба над Украиной.
Страны Североатлантического альянса прекрасно отдают себе отчёт в том, что они не могут участвовать в происходящем вокруг Украины напрямую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы в данном случае свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчёт в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что Москва знает о высказывании украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал НАТО за отказ вводить бесполётную зону над Украиной. Однако комментировать заявление политика российские власти не намерены. Песков не считает, что это требует "какой-то реакции или формулирования какого-то отношения".
Ранее Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной". Президент раскритиковал Североатлантический альянс за опасения, что запрет на полёты над страной может вызвать столкновение с Россией. Политолог Александр Гусев назвал слова Зеленского провокацией. По его мнению, ни НАТО, ни Вашингтон не смогут сейчас закрыть небо над Украиной от Военно-воздушных сил России.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.