Песков объяснил отказ НАТО от прямого военного участия в событиях на Украине

Страны Североатлантического альянса прекрасно отдают себе отчёт в том, что они не могут участвовать в происходящем вокруг Украины напрямую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы в данном случае свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчёт в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Москва знает о высказывании украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал НАТО за отказ вводить бесполётную зону над Украиной. Однако комментировать заявление политика российские власти не намерены. Песков не считает, что это требует "какой-то реакции или формулирования какого-то отношения".