В ДНР заявили, что националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору

В социальных сетях украинская сторона распространяет заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято, хотя ранее офис Зеленского подтвердил, что путь открыт.

"В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято, и требуют отказаться от выезда на безопасную территорию", — говорится в сообщении.