В ДНР заявили, что националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору
В социальных сетях украинская сторона распространяет заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято, хотя ранее офис Зеленского подтвердил, что путь открыт.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя. Такое сообщение появилось в субботу в телеграм-канале Штаба.
"В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято, и требуют отказаться от выезда на безопасную территорию", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
ТАСС / AP Photo / Sergei Grits