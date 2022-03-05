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5 марта, 10:45

Путин не планирует встреч с иностранным бизнесом

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас зарубежные компании опасаются, что могут стать объектами экономического бандитизма.

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями иностранных компаний, которые решили прекратить работу в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Существуют компании, которые вынужденно это делают, и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, об остановке своей деятельности на территории России уже сообщили британский интернет-магазин ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за ними поставки в Россию остановили LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания Microsoft. Работу в России также приостановила образовательная платформа Coursera.

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Kremlin.ru

Александра Васильева

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