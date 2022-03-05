Путин не планирует встреч с иностранным бизнесом

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями иностранных компаний, которые решили прекратить работу в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Существуют компании, которые вынужденно это делают, и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", — сказал представитель Кремля.