Путин не планирует встреч с иностранным бизнесом
По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас зарубежные компании опасаются, что могут стать объектами экономического бандитизма.
Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями иностранных компаний, которые решили прекратить работу в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Существуют компании, которые вынужденно это делают, и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", — сказал представитель Кремля.
Напомним, об остановке своей деятельности на территории России уже сообщили британский интернет-магазин ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за ними поставки в Россию остановили LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания Microsoft. Работу в России также приостановила образовательная платформа Coursera.