Басурин: "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе после объявления об открытии гумкоридоров

"Хочу отметить, что дом был взорван после того, как мы объявили, что с 10 часов по московскому времени открываем гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из двух населённых пунктов: Волноваха и Мариуполь", — заявил Басурин в эфире телеканала РБК.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.