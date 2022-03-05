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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 10:51
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Басурин: "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе после объявления об открытии гумкоридоров

Это произошло в 10 часов по московскому времени. Под завалами находится 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров.

"Хочу отметить, что дом был взорван после того, как мы объявили, что с 10 часов по московскому времени открываем гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из двух населённых пунктов: Волноваха и Мариуполь", — заявил Басурин в эфире телеканала РБК.

Пушилин: Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек
Пушилин: Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.

Басурин: Первой семье удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору
Басурин: Первой семье удалось выйти из Мариуполя по гумкоридору
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ТАСС / AP / Sergei Grits

Виктория Дитрих
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