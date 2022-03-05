"Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" ограничили продажи некоторых товаров из-за высокого спроса
Россияне кинулись скупать товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Поставщики говорят, что продуктов на складах вполне достаточно, они просто не успевают их доставлять.
Российская рознично-торговая компания Х5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель" и дискаунтером "Чижик", ограничивает большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. Об этом говорится в распространённом в субботу сообщении компании.
Рост спроса пришёлся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. Поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки в торговые сети, пояснили в компании.
"Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru.Перекрёсток" ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что сеть магазинов "Ашан" в Москве, предотвращая действия спекулянтов, ввела ограничение на покупку некоторых товаров за одно посещение.
Как рассказывал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Кроме того, из России ушли многие мировые бренды, некоторые оговорились, что приостанавливают работу на время. Госдума в ответ приняла законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, согласно тексту документа, до 31 декабря 2024 года не будут проводиться проверки в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. А президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против Запада. Новые меры предусматривают в том числе контроль над продажей валютной выручки экспортёрами и запрет валютных кредитов.
ТАСС / Василий Кузьмичёнок