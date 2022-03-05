"Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" ограничили продажи некоторых товаров из-за высокого спроса

Россияне кинулись скупать товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Поставщики говорят, что продуктов на складах вполне достаточно, они просто не успевают их доставлять.

Российская рознично-торговая компания Х5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель" и дискаунтером "Чижик", ограничивает большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. Об этом говорится в распространённом в субботу сообщении компании.

Рост спроса пришёлся на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. Поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для отправки в торговые сети, пояснили в компании.

"Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru.Перекрёсток" ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров", — говорится в сообщении.