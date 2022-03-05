Власти Мариуполя перенесли эвакуацию мирного населения
Администрация уточнила, что дополнительная информация будет размещена в ближайшее время. Также об изменениях будут информировать полицейские с помощью громкоговорителей.
Эвакуация мирного населения из Мариуполя по открытому ранее гуманитарному коридору в целях безопасности переносится, заявили местные власти.
"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", — говорится в сообщении администрации.
Также власти пообещали, что об изменениях жителей города будут информировать полицейские с помощью громкоговорителей.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышло ни одного человека. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
ТАСС / DAREK DELMANOWICZ