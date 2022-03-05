Власти Мариуполя перенесли эвакуацию мирного населения

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", — говорится в сообщении администрации.