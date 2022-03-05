Владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho приостанавливает работу в РФ

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, временно прекращает работу в России. Об этом сообщила газета elDiario.

"Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 — магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране", — приводит издание заявление компании.

Сеть Inditex насчитывает более семи тысяч магазинов примерно в 100 странах.

Другие известные бренды одежды также приняли решение приостановить работу в России, например британский ретейлер Marks & Spencer, испанская компания Mango, сеть Hennes & Mauritz (H&M), также британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS приостановил доставку товаров.