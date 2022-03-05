Владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho приостанавливает работу в РФ
Ранее некоторые известные бренды одежды также приняли решение приостановить работу в России, например Marks & Spencer, Mango, H&M.
Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, временно прекращает работу в России. Об этом сообщила газета elDiario.
"Inditex сообщает, что в сложившихся обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций в РФ и временно приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах (из которых 86 — магазины Zara) и онлайн-торговлю в стране", — приводит издание заявление компании.
Сеть Inditex насчитывает более семи тысяч магазинов примерно в 100 странах.
Другие известные бренды одежды также приняли решение приостановить работу в России, например британский ретейлер Marks & Spencer, испанская компания Mango, сеть Hennes & Mauritz (H&M), также британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS приостановил доставку товаров.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.