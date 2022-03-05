Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Её возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также в состав вошли заместители председателя кабмина Юрий Борисов, Александр Новак, Дмитрий Григоренко и другие.
В Правительстве РФ утвердили состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Её состав учреждён премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе министерства.
Она создана для оперативного реагирования на изменение ситуации на внутренних рынках и будет реализовывать решения, "в том числе принимаемые правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних санкций", пояснили в ведомстве.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет её лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", — говорится в сообщении правительства.
Подкомиссию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также в её состав вошли заместители председателя кабмина Юрий Борисов, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин и другие.
Напомним, ранее Михаил Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений из-за специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.