Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

В Правительстве РФ утвердили состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Её состав учреждён премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе министерства.

Она создана для оперативного реагирования на изменение ситуации на внутренних рынках и будет реализовывать решения, "в том числе принимаемые правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних санкций", пояснили в ведомстве.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет её лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", — говорится в сообщении правительства.