"Не последовало встречных шагов": Мазепин заявил, что команда "Хаас" проигнорировала его готовность принять все условия

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) пообещала допустить пилотов из России до соревнований при отказе от слова "русский".

Российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин заявил, что команда "Хаас" проигнорировала его готовность пойти на предложенные условия, чтобы продолжить выступать в "королевских гонках". Об этом он написал в своём инстаграме.

"Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с "Формулой-1". Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы, не последовало никаких встречных шагов. Я очень благодарен всем, кто стремился к пониманию и выражал поддержку", — заявил Мазепин.

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.