Лавров: Новых сроков проведения третьего раунда переговоров от украинской стороны мы не получили

Российская сторона была готова выдвигаться на встречу ещё вчера, но коллеги из Киева, как и прежде, затягивают решение вопроса.

Российская сторона пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.