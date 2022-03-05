Лавров: Новых сроков проведения третьего раунда переговоров от украинской стороны мы не получили
Российская сторона была готова выдвигаться на встречу ещё вчера, но коллеги из Киева, как и прежде, затягивают решение вопроса.
Российская сторона пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пока новых сроков мы не получили. Мы были готовы, как хорошо известно украинским коллегам, ещё со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда", — сказал глава МИД РФ.
Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным, в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Но вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов".