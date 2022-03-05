Лавров: Новых сроков проведения третьего раунда переговоров от украинской стороны мы не получили

Российская сторона пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пока новых сроков мы не получили. Мы были готовы, как хорошо известно украинским коллегам, ещё со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда", — сказал глава МИД РФ.