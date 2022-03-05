Лавров: Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины
По словам министра, эти объекты представляют угрозу для безопасности страны, так как киевская власть придерживается антироссийского, агрессивного и воинственного курса.
Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые могут представлять угрозу для безопасности РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы с первых дней специальной военной операции подчёркивали, что наши ВС наносят точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые могут угрожать РФ в связи с тем антироссийским, агрессивным, воинственным курсом, который всё предшествующее время проводила киевская власть", — сказал глава российского МИД в ходе пресс-конференции.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Кроме того, было выведено из строя 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня и 261 орудие полевой артиллерии.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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