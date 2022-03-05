Лавров: Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины

По словам министра, эти объекты представляют угрозу для безопасности страны, так как киевская власть придерживается антироссийского, агрессивного и воинственного курса.

Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые могут представлять угрозу для безопасности РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы с первых дней специальной военной операции подчёркивали, что наши ВС наносят точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые могут угрожать РФ в связи с тем антироссийским, агрессивным, воинственным курсом, который всё предшествующее время проводила киевская власть", — сказал глава российского МИД в ходе пресс-конференции.