Лавров уличил Зеленского в попытках спровоцировать конфликт между Россией и НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Кроме того, по словам министра, заявления со стороны президента соседней страны, в том числе и в адрес альянса, не добавляют оптимизма в вопросе урегулирования обстановки в государстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют стремление спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.
"У меня возникает вопрос: если он (Зеленский. — Прим. Лайфа) так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров. Значит, получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, Парижа, Берлина, других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт", — пояснил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
Сергей Лавров подчеркнул: получается, что Зеленский всё же хочет спровоцировать конфликт между альянсом и Москвой. Кроме того, по словам министра, заявления со стороны президента соседней страны, в том числе и в адрес НАТО, не добавляют оптимизма в вопросе урегулирования обстановки в стране. Он также отметил, что перспективы и третьего раунда, и самих российско-украинских переговоров комментировать сложно.
"Вот тут он разразился инвективами в адрес заседания НАТО, в общем-то, немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии", — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали эту договорённость очень важной, в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Но вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов".