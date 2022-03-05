Лавров уличил Зеленского в попытках спровоцировать конфликт между Россией и НАТО

Кроме того, по словам министра, заявления со стороны президента соседней страны, в том числе и в адрес альянса, не добавляют оптимизма в вопросе урегулирования обстановки в государстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют стремление спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.

"У меня возникает вопрос: если он (Зеленский. — Прим. Лайфа) так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров. Значит, получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, Парижа, Берлина, других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт", — пояснил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Сергей Лавров подчеркнул: получается, что Зеленский всё же хочет спровоцировать конфликт между альянсом и Москвой. Кроме того, по словам министра, заявления со стороны президента соседней страны, в том числе и в адрес НАТО, не добавляют оптимизма в вопросе урегулирования обстановки в стране. Он также отметил, что перспективы и третьего раунда, и самих российско-украинских переговоров комментировать сложно.