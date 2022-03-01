Комитет по защите национальных интересов начал вести список "предателей Родины"

Сейчас в перечень входит 22 человека. Это оппозиционные активисты, музыканты, журналисты и писатели.

"Комитет по защите национальных интересов" на своём сайте открыл раздел, где ведётся список "предателей Родины". Вносить в него намерены тех, кто, по оценке организации, не поддерживает военную спецоперацию России по защите жителей Донбасса и выступает против "процветания и безопасности" страны.

"Мы, патриотические силы России, считаем, что сегодня как никогда нам важно быть сплочёнными вокруг общих вызовов и угроз. Тем не менее мы замечаем активность некоторых лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины. Эти предатели в своей риторике доходят до прямых заявлений о поддержке антироссийских санкций, а также о готовности воевать против неё в интересах других стран. Мы приложим все усилия, чтобы они ответили за свои поступки", — говорится на сайте комитета.

Сейчас в список входит 22 человека. Это общественные деятели, музыканты, журналисты и писатели, настроенные против российской власти и, в частности, поддерживающие блогера Алексея Навального. В связи с новой инициативой Комитет по защите национальных интересов в социальных сетях стал называться Комитетом защиты от предателей.