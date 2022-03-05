Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным 6 марта
Турецкий лидер снова хочет предложить республику в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель главы государства Ибрагим Калын в субботу в эфире телеканала n-tv.
"Эта война должна быть немедленно остановлена, необходимо сесть за стол переговоров. Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным", — сообщил Калын.
По его словам, Эрдоган снова хочет предложить Турцию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Владимир Смирнов