Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным 6 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель главы государства Ибрагим Калын в субботу в эфире телеканала n-tv.

"Эта война должна быть немедленно остановлена, необходимо сесть за стол переговоров. Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным", — сообщил Калын.