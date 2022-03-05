Пять женских имён, обладательницы которых точно не останутся без подарка на 8 Марта

Существуют женщины, которые обладают особым магнетизмом для мужчин. Всё дело в их имени и вибрациях, которое оно даёт. В беседе с Лайфом астролог и экстрасенс Андрей Харрис перечислил пять имён девушек, которые точно не останутся без подарка на 8 Марта.

Алина

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Алине покровительствует глубокий алый цвет, несущий в себе энергию жизни и сексуальности. Вибрации этого имени усиливают работу 1-й и 2-й чакры женщины, а именно они и притягивают внимание мужчин. Так что Алины точно не останутся без подарков в Международный женский день.

Маргарита

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Имя с очень сильной энергией, способное наделить носительницу уникальным по своей сути характером, что большинство мужчин находят очень привлекательным. Всё дело в двойном повторении загадочного слога "ар", который в древних оккультных книгах описывается как вибрация красоты и притягательности. Да и переводится имя Маргарита как "жемчужина", поэтому на 8 Марта имеем тройной фактор притяжения мужчин и их подарков.

Алёна

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Основываясь на письменах древних магических книг, это имя имеет древнегреческие корни и переводится как "привораживающая" и "притягивающая". Вибрации имени тонко влияют на ауру хозяйки, делая её приятной и притягательной для мужчин, поэтому подарков Алёны получают много. Не станет исключением и 8 Марта.

Юлия

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Добрый нрав, общительность и мягкая энергия, которая буквально обволакивает мужчин, — всё это сочетает в себе Юлия. В современном жёстком мире обладательницы этого имени ассоциируются у сильного пола с островком спокойствия, поэтому мужчины часто преподносят Юлям романтические презенты.

Алиса

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