Российские женщины-пилоты оценили безопасность полётов на Airbus и Boeing

Сотрудницы российских авиакомпаний после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывают о Росавиации после введения санкций. Видео © LIFE

Сотрудницы российских авиакомпаний рассказали в беседе с Лайфом о том, как они относятся к "Операции Z" и санкциям, поделились впечатлением от встречи с президентом РФ Владимиром Путином. Они признались, что в ходе беседы убедились в безопасности полётов на авиалайнерах Airbus и Boeing.

По словам сотрудницы авиакомпании "Аэрофлот", второго пилота Марии Кутовой, Путин на совместной встрече с женщинами-пилотами вселил в них надежду и спокойствие. Кроме того, она рассказала о положительном отношении к "Операции Z" и заявила о полной безопасности полётов отечественных самолётов.

"Наши ресурсы и ресурсы Правительства РФ сейчас направлены на то, чтобы безопасность полётов была в приоритете, как и всегда она была в гражданской авиации в России", — убедила Кутова. Другая сотрудница авиакомпании выразила уверенность в том, что отечественные авиакомпании просто не позволят неисправным самолётам подниматься в воздух.