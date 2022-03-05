Два легионера покинули "Нефтехимик" перед матчем Кубка Гагарина
В серии 1/8 финала против челябинского "Трактора" клуб уступает со счётом 0:2.
Финский голкипер Франс Туохимаа и американский форвард Дэн Секстон покинули нижнекамский "Нефтехимик". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
"Накануне домашних матчей вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон по примеру иностранных легионеров из других клубов покинули ХК "Нефтехимик", — говорится в сообщении пресс-службы.
В серии 1/8 финала Кубка Гагарина "Нефтехимик" уступает челябинскому "Трактору" со счётом 0:2. Два ближайших матча нижнекамская команда проведёт на своей площадке.
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Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Контракты с ЦСКА расторгли шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Уоллмарк.
ХК "Нефтехимик"