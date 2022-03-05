Два легионера покинули "Нефтехимик" перед матчем Кубка Гагарина

Финский голкипер Франс Туохимаа и американский форвард Дэн Секстон покинули нижнекамский "Нефтехимик". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"Накануне домашних матчей вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон по примеру иностранных легионеров из других клубов покинули ХК "Нефтехимик", — говорится в сообщении пресс-службы.