СПЧ начал отправлять странам Запада сведения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов

Это делается с целью придать подобные факты огласке и убедить в необходимости оказать давление на украинские власти.

Россия начала отправку за рубеж материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов на Украине, чтобы обратить на них внимание стран Запада и призвать к воздействию на киевские власти. Об этом сообщает Совет по правам человека в "Телеграме".

"Международная общественность видит чрезвычайно искажённую картину о намерениях России, о причинах, побудивших её предпринять столь экстраординарные меры в защиту жителей Донбасса, а также о том, что на самом деле происходит на Украине", — отметил глава СПЧ Валерий Фадеев.

В частности, Россия приводит доказательства размещения украинских военных в жилых районах, использования местных жителей как живого щита, фотографии обстрела ВСУ школы № 50 в Горловке с погибшими учителями и многие другие факты.