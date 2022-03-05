СПЧ начал отправлять странам Запада сведения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов
Это делается с целью придать подобные факты огласке и убедить в необходимости оказать давление на украинские власти.
Россия начала отправку за рубеж материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов на Украине, чтобы обратить на них внимание стран Запада и призвать к воздействию на киевские власти. Об этом сообщает Совет по правам человека в "Телеграме".
"Международная общественность видит чрезвычайно искажённую картину о намерениях России, о причинах, побудивших её предпринять столь экстраординарные меры в защиту жителей Донбасса, а также о том, что на самом деле происходит на Украине", — отметил глава СПЧ Валерий Фадеев.
В частности, Россия приводит доказательства размещения украинских военных в жилых районах, использования местных жителей как живого щита, фотографии обстрела ВСУ школы № 50 в Горловке с погибшими учителями и многие другие факты.
В СПЧ отмечают, что фиксация нарушений прав человека войсками Украины продолжается. Материалы рассылаются западным политикам персонально, а также в Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и многие другие.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Бобылев