Семья из Мариуполя рассказала о двух днях под обстрелами и бегстве из города
Эвакуированная из Мариуполя семья. Фото © ТРК "Звезда"
Григорий уточнил, что с ними населённый пункт удалось покинуть их знакомым, сейчас они обратились к родственникам за помощью.
Одна из покинувших Мариуполь семей рассказала подробности побега из города в беседе с телеканалом "Звезда". До эвакуации им пришлось прятаться от обстрелов в течение двух дней.
"Из кирпичей повытаскивали кто ботинок левый, кто правый, и убежали. Убежали по берегу к куму. Спрятались, два дня там пробыли, вот сейчас пришли сюда. Сами сюда приехали, двумя семьями. Мы уже связались с родственниками", — рассказал глава семейства Григорий.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов". Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.