Семья из Мариуполя рассказала о двух днях под обстрелами и бегстве из города

Одна из покинувших Мариуполь семей рассказала подробности побега из города в беседе с телеканалом "Звезда" . До эвакуации им пришлось прятаться от обстрелов в течение двух дней.

"Из кирпичей повытаскивали кто ботинок левый, кто правый, и убежали. Убежали по берегу к куму. Спрятались, два дня там пробыли, вот сейчас пришли сюда. Сами сюда приехали, двумя семьями. Мы уже связались с родственниками", — рассказал глава семейства Григорий.