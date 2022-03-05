Семья из Мариуполя рассказала о двух днях под обстрелами и бегстве из города

Григорий уточнил, что с ними населённый пункт удалось покинуть их знакомым, сейчас они обратились к родственникам за помощью.

Одна из покинувших Мариуполь семей рассказала подробности побега из города в беседе с телеканалом "Звезда". До эвакуации им пришлось прятаться от обстрелов в течение двух дней.