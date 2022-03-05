Фридзон, Вяльцев и Моня пополнили состав баскетбольного "Зенита"

Бывшие игроки сборной России 36-летний Виталий Фридзон, 36-летний Егор Вяльцев и 38-летний Сергей Моня пополнили состав петербургского "Зенита". Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Предполагается, что все трое ветеранов отечественного баскетбола смогут принять участие в ближайшем матче "Зенита". В воскресенье, 6 марта, петербургский клуб в рамках Единой лиги ВТБ примет пермскую "Парму".