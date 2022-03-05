НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 14:20

Фридзон, Вяльцев и Моня пополнили состав баскетбольного "Зенита"

В петербургском клубе они заменят легионеров, которые покинули расположение команды.

Бывшие игроки сборной России 36-летний Виталий Фридзон, 36-летний Егор Вяльцев и 38-летний Сергей Моня пополнили состав петербургского "Зенита". Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Предполагается, что все трое ветеранов отечественного баскетбола смогут принять участие в ближайшем матче "Зенита". В воскресенье, 6 марта, петербургский клуб в рамках Единой лиги ВТБ примет пермскую "Парму".

FIBA отстранила сборные России по баскетболу от всех международных турниров

FIBA отстранила сборные России по баскетболу от всех международных турниров

Ранее "Зенит" объявил, что команду покинула часть легионеров. Кто именно из десяти иностранных баскетболистов покинул расположение клуба, не сообщалось.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Голубович

Роман Фейгин
  • Новости
  • баскетбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1