Путин связал перевод ядерных сил РФ в особый режим с заявлением главы МИД Британии
При этом он отметил, что понимание того, чем действия Запада против РФ "могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнёров всё-таки присутствует", несмотря на их безрассудные высказывания.
Решение о переводе сил сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Он отметил, что понимание того, чем действия Запада против РФ "могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнёров всё-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления".
"Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим", — заявил Путин.
Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном итоге перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России. Британский министр считает, что под угрозой могут оказаться также страны Балтии, Польша, Молдова. При этом Песков назвал неприемлемыми высказывания о возможности столкновения РФ и НАТО. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
kremlin.ru