Путин связал перевод ядерных сил РФ в особый режим с заявлением главы МИД Британии

При этом он отметил, что понимание того, чем действия Запада против РФ "могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнёров всё-таки присутствует", несмотря на их безрассудные высказывания.

Решение о переводе сил сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Он отметил, что понимание того, чем действия Запада против РФ "могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнёров всё-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления".