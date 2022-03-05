Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления
Он отметил, что правительство работает над расширением мер экономической поддержки, которые касаются, например, снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение отказаться от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещён ущерб. Об этом он сообщил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Глава государства отметил, что Правительство РФ работает над расширением мер экономической поддержки. В частности, речь идёт о снятии различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.
"Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе, такое решение уже принято, [что] нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещён ущерб", — сказал российский лидер.
Также Путин пообещал, что в России все социальные пособия и пенсии будут индексироваться как и положено, в соответствии с имеющимися планами.