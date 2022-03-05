Путин поддержал отказ от уголовного преследования за экономические преступления

Президент России Владимир Путин поддержал предложение отказаться от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещён ущерб. Об этом он сообщил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Глава государства отметил, что Правительство РФ работает над расширением мер экономической поддержки. В частности, речь идёт о снятии различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.