Путин заявил, что мирных жителей из Мариуполя не выпускают неонацисты

Россия сразу же отреагировала на просьбу киевских властей предоставить гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя, однако неонацисты не дают никому покинуть город, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава отечественных авиакомпаний.

"Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: "Предоставьте коридор для выхода граждан". Конечно, наши тут же отреагировали, тут же. Приостановили боевые действия там все, смотрели, что происходит. Не выпускают никого! Никого не выпускают, прикрываются как живым щитом!" — сказал глава государства и на уточняющий вопрос, кто это, ответил: "Неонацисты".