Путин заявил, что мирных жителей из Мариуполя не выпускают неонацисты
По словам главы государства, российские военнослужащие приостановили боевые действия ради эвакуации мирного населения.
Россия сразу же отреагировала на просьбу киевских властей предоставить гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя, однако неонацисты не дают никому покинуть город, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава отечественных авиакомпаний.
"Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: "Предоставьте коридор для выхода граждан". Конечно, наши тут же отреагировали, тут же. Приостановили боевые действия там все, смотрели, что происходит. Не выпускают никого! Никого не выпускают, прикрываются как живым щитом!" — сказал глава государства и на уточняющий вопрос, кто это, ответил: "Неонацисты".
Напомним, сегодня в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. Вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ