Басурин: 17 человек смогли вырваться из Мариуполя по гумкоридору
По его словам, эвакуироваться данным способом в Волновахе по-прежнему никому не удалось.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о 17 мирных гражданах, которым удалось вырваться из Мариуполя по гумкоридору, несмотря на бои. Среди них пятеро детей.
"По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнём со своими детьми бегут с этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… Отчаявшись, люди, спасая жизнь ребёнку, они и жертвуют этим ребёнком. Это страшно", — заявил Басурин в эфире "России-1".
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
ТАСС / Сергей Бобылев