Басурин: 17 человек смогли вырваться из Мариуполя по гумкоридору

"По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнём со своими детьми бегут с этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… Отчаявшись, люди, спасая жизнь ребёнку, они и жертвуют этим ребёнком. Это страшно", — заявил Басурин в эфире "России-1".