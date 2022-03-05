Телеведущий Шейнин рассказал о масштабной DDoS-атаке на сайт ФАН
По словам главного редактора агентства, хакеры до сих пор совершают попытки взломать их, однако это не помешает журналистам.
С начала военной спецоперации России на Украине на Федеральное агентство новостей было совершено несколько кибератак, иностранным хакерам удалось на некоторое время даже обрушить сайт, рассказал российский журналист, телеведущий и редактор Артём Шейнин.
"Масштабы того, с чем мы столкнулись с точки зрения давления на нашу страну и мощи вспышки атаки, нам ещё долго предстоит обсуждать. Но вот могу привести пример, что сегодня обрушили Федеральное агентство новостей. Количество атак было такое, что им пришлось фактически уйти с ресурсов. Федеральное агентство новостей — это достаточно мощный ресурс. И даже их этими атаками удалось "вальнуть". Это чтобы было понятно, какая мощь наката всего так называемого прогрессивного человечества", — приводит слова Шейнина РИА ФАН.
По словам главного редактора агентства Кристины Масенковой, DDoS-атаки на их сайт совершаются до сих пор. В связи с этим она принесла извинения читателям за возникающие неудобства. Главред считает, что хакерские атаки являются доказательством того, что их издание объективно освещает происходящее на Украине и кому-то это очень мешает. Масенкова подчеркнула, что их корреспонденты продолжают работать в Донбассе и на Украине, несмотря ни на что, чтобы показать реальную картину событий.
Ранее в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда. Лайф также писал, что хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.
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