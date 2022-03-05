Программы льготной ипотеки будут действовать на старых условиях до конца марта

Программы льготной ипотеки в России будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ: до конца марта 2022 года будут действовать старые правила", — сообщили в Минстрое РФ. В ведомстве уточнили, что работа по разработке дополнительного пакета мер по продлению таких проектов продолжается.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.