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5 марта, 12:48

Программы льготной ипотеки будут действовать на старых условиях до конца марта

Работа по разработке дополнительного пакета мер по продлению льготных проектов по жилищному кредитованию продолжается.

Программы льготной ипотеки в России будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ: до конца марта 2022 года будут действовать старые правила", — сообщили в Минстрое РФ. В ведомстве уточнили, что работа по разработке дополнительного пакета мер по продлению таких проектов продолжается.

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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.

Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Shutterstock

Виктория Дитрих

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