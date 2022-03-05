Россия ведёт переговоры о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС
Рекомендация МОК, сделанная в начале недели, касалась недопуска спортсменов из России к международным турнирам.
Министерство спорта РФ ведёт переговоры об организации различных соревнований с участием стран СНГ и БРИКС. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.
В ходе прошедшего накануне совещания представителей спортивных федераций с заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым было решено создать спортивные лиги с другими странами СНГ (Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном), а также со странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР). Кроме того, внутрироссийские соревнования могут получить открытый статус, чтобы в них принимали участие представители других государств.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Александр Щербак