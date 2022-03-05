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5 марта, 12:35

Россия ведёт переговоры о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС

В начале недели МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Министерство спорта РФ ведёт переговоры об организации различных соревнований с участием стран СНГ и БРИКС. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

В ходе прошедшего накануне совещания представителей спортивных федераций с заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым было решено создать спортивные лиги с другими странами СНГ (Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном), а также со странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР). Кроме того, внутрироссийские соревнования могут получить открытый статус, чтобы в них принимали участие представители других государств.

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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Роман Фейгин
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