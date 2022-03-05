Россия ведёт переговоры о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС

Министерство спорта РФ ведёт переговоры об организации различных соревнований с участием стран СНГ и БРИКС. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

В ходе прошедшего накануне совещания представителей спортивных федераций с заместителем министра спорта РФ Алексеем Морозовым было решено создать спортивные лиги с другими странами СНГ (Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном), а также со странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР). Кроме того, внутрироссийские соревнования могут получить открытый статус, чтобы в них принимали участие представители других государств.