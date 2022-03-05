"Выстрелом в голову": Шарий раскрыл подробности "казни" члена делегации Киева на переговорах с Россией
Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL
Он подтвердил, что банкира ликвидировали при задержании Службой безопасности Украины.
Политик и блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале раскрыл детали убийства одного из членов украинской делегации на переговорах с Россией в Гомельской области. По его словам, Денис Киреев был убит прямо у здания суда в центре Киева.
"Переговорщика на первой гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.