Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ
На них видны железные останки танка, боевой машины пехоты, бронированной разведывательно-дозорной машины и тягача МТ-ЛБ.
Кадры с уничтоженной техникой ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало видео подбитой техники Вооружённых сил Украины. Боевые единицы были уничтожены в ходе специальной военной "Операции Z".
На кадрах видны железные останки танка, боевой машины пехоты (БПМ), бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ) и транспортёра-тягача (МТ-ЛБ). При этом некоторые из них узнаются с трудом, поскольку из-за взрывов техника превратилась в груду горелых обломков.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ