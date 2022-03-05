Политолог Стариков исключил вероятность ядерной войны Запада с Россией

Гость шоу "Дайте сказать!" пояснил, что спецоперация Москвы на Украине поставила точку в вопросе возможных поставок странами Европы и США ядерного вооружения Киеву.



Николай Стариков исключил вероятность ядерной воды. Видео © "Дайте сказать!"

Угрозы ядерной войны нет, потому что спецоперация России на Украине предотвратила её начало. Такое мнение озвучил политолог Николай Стариков в последнем выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Невозможно одними разговорами это предотвратить. Пытались, говорили восемь лет, убеждали. А в этот момент они молодых девушек со связанными руками в братские могилы укладывали, и они хотели бы туда весь Донбасс уложить", — сказал он.

Поэтому у России не осталось выбора, как жёстким способом остановить масштабную войну и начать демилитаризацию и денацификацию Украины. Стариков добавил, что Запад накачивал Незалежную оружием и речь дошла до ядерного. Сейчас угрозы поставок подобного вида вооружения нет.

Политолог также обратил внимание, что Киеву Запад уже переправил огромное количество переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, ни в одном локальном конфликте таких поставок никогда не было. Велика вероятность, что часть его попадёт в руки террористов, которые будут пытаться попасть с ним в Россию. С помощью таких переносных комплексов можно сбивать, например, гражданские самолёты, уточнил Стариков.