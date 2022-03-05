"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Египет с 14 марта по 20 мая
При этом уточняется, что в ближайшую неделю самолёты авиакомпании будут летать с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из страны.
"Уральские авиалинии" отменяют полёты в Египет с 14 марта по 20 мая 2022 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиаперевозчика. При этом уточняется, что полётная программа может быть возобновлена и позднее.
"С 5 по 13 марта 2022 года рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания", — добавили в авиакомпании.
Ранее Лайф писал о том, что Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов страны до 14 марта. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. При этом Киев ввёл военное положение. Лайф следит за развитием событий.
t.me / UralAirlines_Official