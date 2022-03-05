"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Египет с 14 марта по 20 мая

При этом уточняется, что в ближайшую неделю самолёты авиакомпании будут летать с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из страны.

"Уральские авиалинии" отменяют полёты в Египет с 14 марта по 20 мая 2022 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиаперевозчика. При этом уточняется, что полётная программа может быть возобновлена и позднее.