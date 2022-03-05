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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 12:15
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Захарова раскрыла тайну неопознанного борта, породившего "сенсации о бегстве русских" в США

Мария Захарова. Фото © МИД России

Мария Захарова. Фото © МИД России

По её словам, бойцы информационного фронта сразу начали выдавать "новости" с разными историями о самолёте, включая "попытку Москвы войти в контакт с американцами".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскрыла тайну "неопознанного борта", породившего "сенсации о бегстве русских" в США. Она рассказала, что в действительности этот самолёт лётного состава авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в Штаты за нашими дипломатами.

"Неопознанный борт" компании "Россия", направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами". Разочарую. Этим самолётом вернутся на родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило персонами нон грата", — написала она в своём телеграм-канале.

МИД: Высылка 12 российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа
МИД: Высылка 12 российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа

Напомним, постпред РФ Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ.

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Николь Вербер
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