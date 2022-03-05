По её словам, бойцы информационного фронта сразу начали выдавать "новости" с разными историями о самолёте, включая "попытку Москвы войти в контакт с американцами".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскрыла тайну "неопознанного борта", породившего "сенсации о бегстве русских" в США. Она рассказала, что в действительности этот самолёт лётного состава авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в Штаты за нашими дипломатами.

"Неопознанный борт" компании "Россия", направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами". Разочарую. Этим самолётом вернутся на родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило персонами нон грата", — написала она в своём телеграм-канале.