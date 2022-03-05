Лавров: Милитаристский угар Зеленского демонстрирует, что ему переговоры не нужны
Российская сторона пока не получила от Украины информацию по срокам проведения третьего раунда консультаций. По мнению российского министра, это не случайность.
Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением демонстрирует, что ему не нужны переговоры с Россией. Такое мнение на брифинге в субботу озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Такой его угар милитаристский, конечно же, говорит о том, что ему переговоры не нужны. Но будем надеяться, что сегодня такое настроение может поменяться, он человек настроения. Будем надеяться", — отметил он.
Ранее Лавров отметил, что российская сторона пока не получила от Украины информацию по срокам проведения третьего раунда переговоров, и выразил мнение, что украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить встречу.
Напомним, что второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся в Белоруссии 3 марта. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным, в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Но вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов".
Ситуация с переговорами дополнительно осложняется из-за того, что ранее СБУ ликвидировала члена переговорной группы Украины Дениса Киреева. Киреев подозревался в госизмене и был убит при задержании.