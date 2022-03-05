Лавров: Милитаристский угар Зеленского демонстрирует, что ему переговоры не нужны

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением демонстрирует, что ему не нужны переговоры с Россией. Такое мнение на брифинге в субботу озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Такой его угар милитаристский, конечно же, говорит о том, что ему переговоры не нужны. Но будем надеяться, что сегодня такое настроение может поменяться, он человек настроения. Будем надеяться", — отметил он.