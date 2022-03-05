Лавров: Милитаристский угар Зеленского демонстрирует, что ему переговоры не нужны

Российская сторона пока не получила от Украины информацию по срокам проведения третьего раунда консультаций. По мнению российского министра, это не случайность.

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением демонстрирует, что ему не нужны переговоры с Россией. Такое мнение на брифинге в субботу озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Такой его угар милитаристский, конечно же, говорит о том, что ему переговоры не нужны. Но будем надеяться, что сегодня такое настроение может поменяться, он человек настроения. Будем надеяться", — отметил он.