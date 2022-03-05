"Аэрофлот" приостановит международные рейсы с 8 марта

Российская авиакомпания "Аэрофлот", а также её "дочки" "Россия" и "Аврора" с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в и из Минска", — говорится в сообщении.