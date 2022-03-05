"Аэрофлот" приостановит международные рейсы с 8 марта
При этом компания продолжит в полном объёме выполнение полётов по маршрутной сети внутри России.
Российская авиакомпания "Аэрофлот", а также её "дочки" "Россия" и "Аврора" с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.
"Аэрофлот" продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в и из Минска", — говорится в сообщении.
С 6 марта авиакомпания не будет принимать на борт пассажиров с билетом туда-обратно, если обратный полёт был рассчитан на даты после 8 марта. Пассажиров с билетом в одну сторону компания примет к перевозке до 8 марта. Также "Аэрофлот" постарается организовать вывоз тех пассажиров, которые оказались за границей к моменту прекращения полётов.
Кроме того, Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.
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