Минобороны РФ: Украинские нацбатальоны удерживают в заложниках до 5 тысяч иностранцев
В ведомстве утверждают, что там захватили граждан Индии, Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании, Китая, Ганы, Пакистана, Туниса и Замбии, среди них есть студенты.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что воины националистических батальонов на Украине продолжают удерживать в заложниках около пяти тысяч иностранцев.
"Боевики нацбатальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около пяти тысяч иностранцев, в том числе в Харькове — до полутора тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии", — уточнил Мизинцев.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ