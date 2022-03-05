Минобороны РФ: Украинские нацбатальоны удерживают в заложниках до 5 тысяч иностранцев

В ведомстве утверждают, что там захватили граждан Индии, Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании, Китая, Ганы, Пакистана, Туниса и Замбии, среди них есть студенты.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что воины националистических батальонов на Украине продолжают удерживать в заложниках около пяти тысяч иностранцев.

"Боевики нацбатальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около пяти тысяч иностранцев, в том числе в Харькове — до полутора тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии", — уточнил Мизинцев.