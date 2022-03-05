В консульский отдел России в Гааге забросили взрывное устройство
Дипломат рассказал, что в стране не в первый раз организуют акции устрашения в адрес дипведомства, его в том числе пытались поджечь.
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил о заброшенном на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах самодельном взрывном устройстве, которое не сработало.
"Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль", — поделился Шульгин в эфире Первого канала.
Дипломат обратил внимание на то, что этот инцидент далеко не первый за последнее время. Так, ранее Александру Шульгину, военному атташе и трём старшим дипломатам посольства прислали письма с белым порошком. По его мнению, акции направлены на то, чтобы выбить сотрудников из колеи и запугать. При этом он подчеркнул, что посольство продолжает работать в штатном режиме.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о президенте РФ Владимире Путине неприемлемым и возмутительным. По его словам, в США зашкаливает градус русофобии и ненависти к России. Он заметил, что поверить в то, что сенатор, проповедующий моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму, невозможно. Также диппредставители РФ в Афинах предупредили о рисках для безопасности россиян в Греции. Это связано с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за специальной военной операции по защите Донбасса на Украине — "Операции Z".
ТАСС / Виталий Чугин