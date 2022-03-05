В консульский отдел России в Гааге забросили взрывное устройство

"Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль", — поделился Шульгин в эфире Первого канала.

Дипломат обратил внимание на то, что этот инцидент далеко не первый за последнее время. Так, ранее Александру Шульгину, военному атташе и трём старшим дипломатам посольства прислали письма с белым порошком. По его мнению, акции направлены на то, чтобы выбить сотрудников из колеи и запугать. При этом он подчеркнул, что посольство продолжает работать в штатном режиме.