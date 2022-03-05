В районе Мариуполя прогремело несколько мощных взрывов
Это произошло около 13:00 по московскому времени. При этом в самом городе видны столбы чёрного дыма.
На Украине в районе Мариуполя раздалось несколько громких взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".
Как уточняется, мощные взрывы прогремели около 13:00 по московскому времени. При этом в самом городе видны столбы чёрного дыма. Подробности случившегося выясняются.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов". Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.
Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / AP Photo / Sergei Grits