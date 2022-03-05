Ликвидация Зеленского и мини-Тайвань: Политолог Стариков представил несколько сценариев развития ситуации на Украине

Он допустил появление на месте Незалежной двух стран, если Запад рискнёт и введёт войска во Львовскую область.

Николай Стариков рассказал о перспективах Украины после спецоперации Z. Видео © "Дайте сказать!"

После завершения спецоперации по денацификации на Украине может начаться перезапуск её государственности. Скорее всего, появится временное правительство и пройдут выборы, высказал своё предположение в эфире шоу "Дайте сказать!" политолог Николай Стариков. По его оценке, существует несколько сценариев развития ситуации. При одном из них украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит опасаться.

"Мне кажется, что из него сделают героя, то есть его сами убьют и скажут, что он героически погиб, обороняя свою канцелярию или ещё что-то. Но это один из вариантов. Может быть, он будет руководителем правительства в изгнании, а правительства в изгнании всегда в Лондоне сидят — это такая "добрая" традиция", — рассказал политолог.

Он допустил, что на политической арене может вновь появиться экс-президент Украины Виктор Янукович. При всей его непопулярности у населения у него есть хоть какая-то легитимность, которой хватит, чтобы назначить главу временного правительства для запуска процесса дальнейших выборов лидера страны.

Что касается подразделений ВСУ, то они вполне могут поучаствовать в строительстве новой Украины, если перейдут на сторону здравого смысла, уточнил Стариков. После спецоперации предстоит наводить правопорядок в городах и изымать оружие, которое власти Киева бездумно раздали всем желающим.