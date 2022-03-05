Путин сравнил санкции Запада с фактическим объявлением войны России

Однако российский лидер подчеркнул, что сейчас страны Европы и США не готовы вступать в прямое военное противостояние с Москвой.

Введённые из-за спецоперации Москвы на Украине антироссийские санкции — это способ Запада вести войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами лётного состава отечественных авиакомпаний.

"Очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, — это способы ведения борьбы с Россией. Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло", — отметил глава государства.