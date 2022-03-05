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5 марта, 13:53

Путин сравнил санкции Запада с фактическим объявлением войны России

Однако российский лидер подчеркнул, что сейчас страны Европы и США не готовы вступать в прямое военное противостояние с Москвой.

Введённые из-за спецоперации Москвы на Украине антироссийские санкции — это способ Запада вести войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами лётного состава отечественных авиакомпаний.

"Очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, — это способы ведения борьбы с Россией. Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло", — отметил глава государства.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

Владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho приостанавливает работу в РФ

Владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho приостанавливает работу в РФ

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LIFE

Татьяна Миссуми

Комментарий

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Алексей Субаевсегодня в 14:29

Почему мы их не обрубаем, не арестовываем ВСЁ их имущество и деньги?!!!!

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