Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранцев
По его словам, данная информация была донесена до руководства Украины, западных лидеров и генсека ООН.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона держит в заложниках более шести тысяч иностранных граждан. По словам главы государства, при этом там ещё хуже относятся к своим же гражданам.
"Вот смотрите: захватили в заложники иностранных граждан в Сумах, в Харькове свыше шести тысяч молодых людей, студентов. Согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки", — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
По его словам, данная информация была донесена до руководства Украины, западных лидеров и генсека ООН. Однако же, как заметил Путин, никто ничего не делает. Президент также указал на то, что ВСУ ещё хуже относятся к своим же гражданам: "Просто реально впрямую прикрываются ими как живым щитом".
Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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