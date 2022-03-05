Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранцев

По его словам, данная информация была донесена до руководства Украины, западных лидеров и генсека ООН.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона держит в заложниках более шести тысяч иностранных граждан. По словам главы государства, при этом там ещё хуже относятся к своим же гражданам.

"Вот смотрите: захватили в заложники иностранных граждан в Сумах, в Харькове свыше шести тысяч молодых людей, студентов. Согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки", — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.